859 مليار دولار حجم مشاريع للطاقة في المنطقة

تشير التقديرات إلى أن قيمة مشاريع النفط والغاز والبتروكيماويات، التي يجري العمل في تنفيذها أو تلك المخطط لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تتجاوز 859 مليار دولار، بينها مشاريع يجري الانتهاء من تطويرها بقيمة 283 مليار دولار، وذلك في ظل استعداد المنطقة لمواجهة الزيادات المتوقعة في الطلب على الطاقة خلال العقدين المقبلين.

وتتصدر الإمارات والسعودية والكويت دول المنطقة باستثمارات استراتيجية في القطاع، فيما يتوقع مراقبون أن يزداد الطلب العالمي على النفط بما لا يقل عن 10 ملايين برميل يومياً بحلول 2040، في حين سينمو الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 40% والبتروكيماويات بنسبة 60%، وفقا لما نقلتة صحيفة "البيان".

ويدفع التوسّع في الطلب على البترول والمنتجات البتروكيماوية عجلات الاستثمار في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقاً لشركة "دي إم جي إيفنتس"، الجهة المنظّمة لمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) 2019.



وقال كريستوفر هدسون، رئيس "دي إم جي إيفنتس"، إن التقنيات المتطورة ونمو سكان العالم وزيادة الإنفاق الاستهلاكي "عوامل تجتمع لخلق طلب جديد على الطاقة"، مشيراً إلى أن قطاع النفط والغاز "سيواصل تلبية قدر كبير من هذا الطلب حتى العام 2040 وما بعده".

وأضاف: "يبرز اهتمام كبير بتطوير موارد نفطية جديدة بالتزامن مع مواصلة المنتجين في الشرق الأوسط زيادة القيمة المستمدّة من حقول الإنتاج الحالية، سواء البرية أو البحرية، بالإضافة إلى الاستثمار في تطوير كل من البنية التحتية والمنتجات المكررة وتنويعها لإنتاج مزيد من المنتجات وفتح قنوات جديدة تزيد العوائد المالية".



وأكد هدسون أن "أديبك 2019" سيكون عاملاً مساعداً للنمو والازدهار المستقبلي في قطاع النفط والغاز، متيحاً للشركات على امتداد سلسلة القيمة في القطاع منتدىً للمعرفة المباشرة المتعلقة بالتغيّرات الديناميكية التي تحدث في صناعة قرارات الاستثمار في النفط والغاز على المستوى الإقليمي، فضلاً عن تمكين الشركات من إجراء الاتصالات الضرورية لبناء علاقات شراكة ناجحة والاستفادة من الفرص التجارية الناشئة التي تخلقها تلك الاستثمارات.

وبحسب دراسات أجرتها شركة "ميد" المختصة بالتحليلات والمعلومات التجارية، فإن أرامكو السعودية هي أكبر جهة منفردة إنفاقاً في قطاع النفط والغاز بالمنطقة، إذ تنفّذ الشركة عقوداً تزيد قيمتها على 31 مليار دولار، تليها في الإنفاق المنفرد أكبر ثلاث شركات نفط وغاز في الكويت بمشروعات تبلغ قيمتها الإجمالية 42.2 مليار دولار.

وتُظهر أرقام "ميد" أن أدنوكلديها مشاريع قيد التنفيذ في عملياتها الإنتاجية في المناطق البرية والبحرية بقيمة تعاقدية إجمالية تبلغ 16.7 مليار دولار. أما خارج منطقة دول مجلس التعاون الخليجي فتنفذ شركة المشاريع النفطية العراقية وشركة سوناطراك الجزائرية مشاريع بقيمة 13.7 مليار دولار.