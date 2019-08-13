توقعات بزيادة تخفيضات "أوبك" تبدد المخاوف وتقفز بالنفط

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي بددت فيه توقعات بتعزيز منتجين كبار لتخفيضات الإنتاج أثر استمرار المخاوف بشأن الطلب العالمي وارتفاع الإنتاج الأميركي.

وبحلول الساعة 10:32 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 8 سنتات أو 0.14% مقارنة مع التسوية السابقة إلى 58.65 دولار للبرميل.

وكان خام القياس العالمي خسر ما يزيد عن 20% منذ بلغ أعلى مستوياته منذ بداية العام الجاري في أبريل نيسان.



وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 55.02 دولار للبرميل مرتفعة 9 سنتات أو 0.1%.

وقالت السعودية، أكبر منتج للنفط بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، في أواخر الأسبوع الماضي، إنها تعتزم إبقاء صادراتها من الخام أدنى من 7 ملايين برميل يوميا في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول للمساعدة في تصريف مخزونات النفط العالمية.

وكانت أوبك وحلفاؤها أو المجموعة المعروفة باسم أوبك+ اتفقوا على خفض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا منذ الأول من يناير/كانون الثاني الماضي، لكن زيادة كبيرة في إنتاج النفط الصخري الأميركي ما زالت تثبط جهود الحد من تخمة المعروض العالمي مما يؤثر سلبا على الأسعار.

ويضغط تنامي حرب التجارة بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين ومستهلكين للطاقة في العالم، بقوة على أسعار النفط في الأشهر الأخيرة.