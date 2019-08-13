هل خفضت الكويت أسعار بيع النفط الخام للمشترين الآسيويين؟

قال مصدر مطلع اليوم الثلاثاء إن مؤسسة البترول الكويتية خفضت أسعار البيع الرسمية لخامين رئيسيين تبيعهما إلى آسيا في سبتمبر أيلول.

وأفاد المصدر أن المؤسسة حددت سعر خام مزيج التصدير الكويتي في سبتمبر أيلول عند دولار واحد للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخامي دبي وعمان بانخفاض 40 سنتا مقارنة مع الشهر السابق.



كما أضاف أن مؤسسة البترول الكويتية خفضت سعر البيع الرسمي للخام الخفيف الممتاز الكويتي لشهر سبتمبر أيلول إلى آسيا إلى 1.60 دولار للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخامي دبي وعمان، بانخفاض 90 سنتا عن الشهر السابق.



يأتي خفض الكويت للأسعار بعد أن قلصت السعودية أسعارها الرسمية للبيع في سبتمبر أيلول إلى آسيا في وقت سابق من الشهر الجاري.