أكبر منتجي النفط الصخري الأميركي مستعدون لخفض إنتاجهم!

قال الرئيس التنفيذي لشركة Continental Resources " هارولد هام" إنه ينبغي على منظمة أوبك ومنتجي النفط الصخري الأميركي على السواء تخفيض إنتاجهم من النفط في ظل وفرة المعروض في السوق.

ويعتبر هذا أول تصريح من أحد كبار منتجي النفط الصخري الأميركي بضرورة تعاونهم مع أوبك لخفض إنتاجهم أيضا، في محاولة لدعم الأسعار التي فقدت نحو 20% منذ أبريل الماضي.

وأضاف هام أن السعودية بحاجة إلى تحريك أسعار النفط في اتجاه صعودي لاستكمال الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية.

وقالت السعودية، أكبر منتج للنفط بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، في أواخر الأسبوع الماضي، إنها تعتزم إبقاء صادراتها من الخام أدنى من 7 ملايين برميل يوميا في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول للمساعدة في تصريف مخزونات النفط العالمية.

وكانت أوبك وحلفاؤها أو المجموعة المعروفة باسم أوبك+ اتفقوا على خفض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا منذ الأول من يناير/كانون الثاني الماضي، لكن زيادة كبيرة في إنتاج النفط الصخري الأميركي ما زالت تثبط جهود الحد من تخمة المعروض العالمي مما يؤثر سلبا على الأسعار.