النفط "يمحو" بعض المكاسب بفعل بيانات صينية مخيبة

انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بفعل بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين وأوروبا وارتفاع مخزونات النفط الخام الأميركية، مما محا تقريبا المكاسب القوية التي حققها الخام في الجلسة السابقة بعد أن قالت الولايات المتحدة إنها سترجئ فرض رسوم جمركية على بعض المنتجات الصينية.

وبحلول الساعة 12:14 بتوقيت غرينتش، تراجع خام برنت 2.08 دولار أو 3.4% إلى 59.22 دولار للبرميل، بعد أن ارتفع 4.7% أمس الثلاثاء مسجلا أكبر مكسب يومي بالنسبة المئوية منذ ديسمبر كانون الأول.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.13 دولار أو 3.7% إلى 54.97 دولار للبرميل، بعد أن زادت 4% في الجلسة السابقة، وهو أكبر ارتفاع فيما يزيد عن شهر.

وأعلنت الصين عن مجموعة من البيانات الضعيفة غير المتوقعة لشهر يوليو تموز، بما في ذلك انخفاض مفاجئ في نمو الناتج الصناعي لأدنى مستوى في أكثر من 17 عاما، مما يبرز اتساع نقاط الضعف الاقتصادية مع تصاعد حدة الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

ويضغط التباطؤ العالمي الذي تأجج بفعل النزاعات المتعلقة بالرسوم الجمركية والضبابية المحيطة بانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي أيضا على اقتصادات أوروبا. وتسبب انخفاض الصادرات في انكماش اقتصاد ألمانيا في الربع الثاني من العام بحسب بيانات اقتصادية.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو نموا طفيفا في الربع الثاني من 2019.

وقال محللون إن عمليات بيع لجني الأرباح بعد المكاسب القوية التي حققها النفط أمس الثلاثاء ضغطت أيضا على أسعار الخام اليوم.

وارتفعت أسعار النفط الخام القياسية أمس الثلاثاء بعد أن تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن موعد نهائي حدده في أول سبتمبر أيلول لفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على بعض المنتجات مما يؤثر على نحو نصف قائمة سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار تستهدفها الرسوم.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط الخام الأميركية ارتفعت على نحو يخالف التوقعات الأسبوع الماضي.

وقال معهد البترول إن مخزونات الخام زادت 3.7 مليون برميل إلى 443 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاضها 2.8 مليون برميل.