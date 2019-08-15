النفط يواصل الانخفاض دون 58 دولاراً بفعل مخاوف الركود

انخفضت أسعار النفط 3% إلى ما يقل عن 58 دولاراً للبرميل اليوم الخميس، لتواصل الهبوط الذي سجلته الجلسة الماضية بنسبة ثلاثة بالمئة، إذ تتعرض لضغوط بفعل تنامي مخاوف حدوث ركود وزيادة مفاجئة في مخزونات النفط الخام الأميركية.



وفي مؤشر على شعور المستثمرين بالقلق من أن الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، ربما يتجه صوب الركود، مما سيؤثر سلباً على طلب النفط، انقلب منحنى عائد سندات الخزانة الأميركية أمس الأربعاء للمرة الأولى منذ 2007.



وتراجع خام القياس العالمي برنت 1.81 دولار أو 3% إلى 57.67 دولار للبرميل وبحلول الساعة 1117 بتوقيت جرينتش، تراجع 1.57 دولار إلى 57.91 دولار.



ونزل الخام الأميركي 1.03 دولار إلى 54.20 دولار للبرميل.



وما زال سعر برنت مرتفعا 10% منذ بداية العام بفضل تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء مثل روسيا في المجموعة المعروفة باسم أوبك+.

وتسبب مزيج من سلسلة بيانات تُشير إلى تباطؤ النمو العالمي في ظل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتواصل ارتفاع مستويات مخزون النفط في الولايات المتحدة إلى انحسار التفاؤل الذي شهدته أسواق الخام في الآونة الأخيرة، لكنها أذكت توقعات بأن كبار المنتجين ربما يتخذون خطوات أخرى لدعم الأسعار.

وقال بنجامين لو المحلل لدى فيليب فيوتشرز في سنغافورة "أسعار النفط، وعلى الرغم من تلقيها الدعم من قيود الإنتاج بقيادة أوبك، تواجه عوامل معاكسة شديدة، إذ يتأرجح المتعاملون بين المخاوف على جانب الطلب وسياسات تقليص المعروض".

وتقلص منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الإنتاج تقريباً منذ بداية 2017 ويقول متعاملون إنهم يتوقعون أن تعزز السعودية خفض الإنتاج في ظل تباطؤ نمو الطلب العالمي على الخام.

وأعلنت الصين عن بيانات مخيبة للتوقعات لشهر يوليو، بما في ذلك تسجيل نمو الإنتاج الصناعي أدنى مستوى في أكثر من 17 عاماً، مما يبرز تنامي نقاط الضعف الاقتصادية مع تصاعد حدة الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

وتؤثر المخاوف الاقتصادية العالمية، التي تفاقمت بفعل النزاعات المتعلقة بالرسوم التجارية والضبابية بشأن انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، أيضا على اقتصادات أوروبا. وأظهرت بيانات تسبب انخفاض الصادرات في دفع اقتصاد ألمانيا صوب الانكماش في الربع الثاني، بينما سجل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو نمواً طفيفاً في الربع الثاني من 2019.

وتُضاف زيادة غير متوقعة لمخزونات النفط الخام الأميركية للأسبوع الثاني للضغوط على أسعار النفط.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقرير إن مخزونات النفط الخام زادت 1.6 مليون برميل الأسبوع الماضي مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاضها 2.8 مليون برميل مع تقليص المصافي للإنتاج.