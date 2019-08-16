إنتاج أوبك يتراجع 246 ألف برميل في يوليو

خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقرير شهري، توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2019 بمقدار 40 ألف برميل يومياً، وأشارت إلى أن السوق ستسجل فائضاً طفيفاً في 2020.

وقالت أوبك إن الطلب على نفطها سيبلغ في المتوسط 29.41 مليون برميل يومياً العام المقبل بانخفاض 1.3 مليون برميل يومياً مقارنة مع العام الجاري، لكنها رفعت توقعات 2020 بمقدار 140 ألف برميل يومياً مقارنة مع التوقعات الصادرة في الشهر الماضي.

وقالت أوبك إن إنتاجها النفطي في يوليو انخفض 246 ألف برميل يومياً إلى 29.61 مليون برميل يومياً مع تعزيز السعودية لخفض الإنتاج أكثر مما يتطلبه الاتفاق. وعلى الرغم من هذا، فإن إنتاج أوبك يزيد عن مستوى الطلب المتوقع في 2020.

وقادت السعودية انخفاض الإنتاج داخل منظمة أوبك في الشهر الماضي وذلك بمقدار 134 ألف برميل يومياً ليصل إجمالي إنتاجها النفطي إلى 9.698 مليون برميل يومياً.

كما انخفض إنتاج إيران من النفط بمقدار 47 ألف برميل يومياً عند 2.213 مليون برميل يومياً.

وهبط الإنتاج النفطي في ليبيا وفنزويلا في يوليو الماضي بمقدار 42 ألف برميل و32 ألف برميل يومياً على الترتيب.

ويشير التقرير إلى أنه سيكون هناك فائض في المعروض في 2020 بمقدار 200 ألف برميل يومياً إذا واصلت أوبك ضخ النفط بالمعدل المسجل في يوليو وظلت بقية العوامل متساوية.