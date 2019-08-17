الوقود يستحوذ على 21% من صادرات مصر بـ 2.1 مليار دولار

استحوذت 10 سلع من إجمالي السلع التي تصدرها مصر على نحو 45% من إجمالي الصادرات المصرية خلال الـ 4 أشهر الأولى من العام الجاري.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن الوقود تصدر إجمالي الصادرات المصرية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، والتي بلعت نحو 10 مليارات دولار، واستحوذت 10 سلع على نحو 4.5 مليار دولار منها، وذلك خلال الفترة من يناير وحتى أبريل الماضيين.

ووفقاً لنشرة التجارة الخارجية لمصر الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فقد تصدر الوقود قائمة السلع العشرة الأكثر استحواذا على الصادرات المصرية، مستحوذا على نحو 21% من إجمالي الصادرات المصرية بقيمة تصديرية بلغت نحو 2.1 مليار دولار خلال نفس الفترة تلاه، في المركز الثاني صادرات مصر من الملابس الجاهزة، والتي بلغت قيمتها التصديرية نحو 543.2 مليون دولار.

وفي المركز الثالث، جاءت صادرات مصر من الأسمدة، حيث بلغت القيمة التصديرية لها نحو 430.8 مليون دولار خلال الفترة من يناير وحتى شهر أبريل الماضيين.

وفي المركز الرابع جاءت منتجات الألبان والمستحضرات الغذائية بقيمة تصديرية بلغت نحو 111.8 مليون دولار، و 231.8 مليون دولار، على الترتيب.

وبلغت صادرات القطن نحو 93.9 مليون دولار، بينما بلغت صادرات البطاطس، نحو 204.4 مليون دولار، والفواكه الطازجة، نحو 233.8 مليون دولار واللدائن بأشكالها الأولية، نحو 384.5 مليون دولار، والسجاد والكليم بنحو 99.1 مليون دولار.