بيكر هيوز: أول زيادة أسبوعية في عدد حفارات النفط منذ يونيو

أظهرت بيانات شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة ارتفاع عدد حفارات النفط النشطة في الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ 7 أسابيع الأسبوع الماضي.

وارتفع عدد الحفارات النشطة بواقع 6 حفارات، وهي أكبر زيادة منذ أبريل الماضي، ليصل العدد الإجمالي إلى 770 حفاراً.

وتراجع عدد حفارات النفط على مدار الأشهر الثمانية الماضية مع قيام شركات الاستكشاف والإنتاج المستقلة بخفض الإنفاق على أعمال الحفر الجديدة، بينما تركز بشكل أكبر على نمو الأرباح بدلا من زيادة الإنتاج.

وكانت خفضت منظمة أوبك للنفط من توقعاتها لنمو الطلب على النفط في العام الحالي، بواقع 40 ألف برميل يومياً ليصل إلى 1.1 مليون برميل يوميا.

تأتي توقعات أوبك المتشائمة لسوق النفط للفترة المتبقية من العام الحالي، مع تباطؤ النمو الاقتصادي في الوقت الذي يضخ فيه المنتجون المنافسون المزيد من الخام.

وأبقت أوبك على توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2020 عند 1.14 مليون برميل يومياً، بارتفاع طفيف مقارنة مع العام الجاري.