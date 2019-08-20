159 % التزام "أوبك+" بتخفيضات إنتاج النفط في يوليو

نفذت منظمة "أوبك" ومنتجون للنفط من خارج المنظمة تخفيضات للإنتاج في يوليو تموز بمعدل يفوق المتوقع وفقا لاتفاق خفض الإمدادات.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن مصدر من اللجنة الفنية لأوبك+ أن نسبة الالتزام بالتخفيضات بلغت 159% في يوليو تموز.



وبلغت نسبة امتثال أوبك في يوليو تموز 156% ، بينما نفذ المنتجون من خارج المنظمة تخفيضات بنسبة 166%.

وارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بفضل التفاؤل إزاء تهدئة توترات التجارة بين الولايات المتحدة والصين وآمال بأن الاقتصادات الكبرى ستتبني إجراءات تحفيز لدرء تباطؤ اقتصادي محتمل قد يضر بالطلب على النفط.



وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت ثمانية سنتات إلى 59.82 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:52 بتوقيت غرينتش بعد مكاسب 1.88% حققها أمس الاثنين.



وزاد الخام الأميركي تسعة سنتات إلى 56.30 دولار للبرميل بعد أن ارتفع 2.44% في الجلسة السابقة.



وقالت الولايات المتحدة إنها ستمدد مهلة تسمح لشركة هواوي تكنولوجيز بشراء مكونات من شركات أميركية، في مؤشر على تهدئة بسيطة للنزاع الدائر بين أكبر اقتصاديين في العالم.

كما دعم أسعار الخام الاتجاه الصعودي للأسهم حول العالم مع تنامي التوقعات بأن اقتصادات عالمية ستتحرك للتصدي لتباطؤ النمو.

وفي الوقت ذاته، كشف استطلاع للرأي أجرته رويترز شمل 7 محللين عن توقعات بانخفاض مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بواقع 1.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 أغسطس/آب.



ويصدر معهد البترول الأميركي بيانات المخزونات في وقت لاحق اليوم.