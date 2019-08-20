قيود التلوث تهبط بإنتاج "روسنفت" من الخام في الربع الثاني

قالت شركة النفط الروسية "روسنفت"، اليوم الثلاثاء، إن إنتاجها اليومي من النفط انخفض 2.7% في الربع الثاني من العام مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة، وهو ما يرجع في الأساس إلى القيود التي فرضتها شركة "ترانسنفت" المشغلة لخطوط الأنابيب بعد فضيحة تلوث الخام.

وقالت أكبر شركة نفط مُدرجة في العالم من حيث الإنتاج، إن إنتاجها النفطي بلغ في المتوسط 4.62 مليون برميل يوميا في الربع الثاني، مرتفعا 0.3%، مقارنة مع نفس الفترة قبل عام، لكنه انخفض مقارنة مع الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وأضافت "روسنفت": "خلال القيود التي فرضت بشكل مؤقت على النفط الذي يتم ضخه في منظومة أنابيب ترانسنفت، اضطرت الشركة لخفض إنتاج النفط الخام بمقدار 1.7 مليون طن".

واجهت صادرات النفط الروسية أزمة هذا العام حين تلوث النفط المنقول إلى أوروبا عبر خط الأنابيب دروجبا بالكلوريدات. وتمكنت موسكو من استئناف الإمدادات في غضون شهرين.

وذكرت الشركة أن إنتاج النفط انخفض أيضا على أساس فصلي في الوقت الذي تخفض فيه روسنفت الإنتاج، مع غيرها من شركات النفط الروسية، بموجب الاتفاق بين أوبك ومنتجين آخرين على كبح الإمدادات.

وتشكل روسنفت ما يزيد عن 40% من إنتاج النفط في روسيا، التي تعهدت بخفض الإنتاج 228 ألف برميل يوميا من مستوى أكتوبر البالغ 11.41 مليون برميل يوميا، وفقا لاتفاق أوبك وحلفائها فيما يعرف بتحالف "أوبك+".

وقالت روسنفت، التي يُعد رئيسها التنفيذي إيجور سيتشن حليفا مقربا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن إنتاج النفط في أول ستة أشهر من العام ارتفع 2% إلى 4.68 مليون برميل يوميا.