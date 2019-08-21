تراجع المخزونات الأميركية يدعم النفط وبرنت فوق 60 دولارا

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت فوق 60 دولارا للبرميل، اليوم الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات انخفاضا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية، لكن المخاوف المستمرة من ركود عالمي محتمل حدت من المكاسب.



وزاد خام القياس العالمي برنت 33 سنتا أو 0.6% إلى 60.36 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:54 بتوقيت غرينتش، بعدما ارتفع 0.5%عند التسوية أمس الثلاثاء.



وصعد الخام الأميركي 17 سنتا أو 0.3% إلى 56.30 دولار للبرميل.



وأشارت بيانات معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء إلى أن مخزونات النفط الخام انخفضت 3.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 أغسطس آب. وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجع المخزونات 1.9 مليون برميل.

وقال محلل الأسواق لدى أواندا في نيويورك إدوارد مويا " لعل أسعار الخام تتلقى دعما من تقرير إيجابي عن المخزونات من معهد البترول الأميركي".

ومن المقرر أن تصدر بيانات المخزونات من إدارة معلومات الطاقة الحكومية في الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش، اليوم الأربعاء، وستحظى بمتابعة أكبر من المعتاد في ضوء اقتراب نهاية موسم ذروة استهلاك الوقود بالولايات المتحدة، بحسب ما قاله محللون.



وتظل التوترات في الشرق الأوسط تحت الأضواء، إذ قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستتخذ كل ما في وسعها من إجراءات لمنع ناقلة إيرانية في البحر المتوسط من توصيل النفط إلى سوريا في خرق للعقوبات الأميركية.



كما تلقت أسعار النفط دعماً من بيانات تظهر انخفاض صادرات السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم، في يونيو حزيران.



وأبلغ مسؤول بقطاع النفط السعودي رويترز في وقت سابق هذا الشهر أن المملكة تخطط لإبقاء صادراتها من الخام دون سبعة ملايين برميل يوميا في أغسطس آب وسبتمبر أيلول، رغم الطلب القوي من الزبائن، من أجل إعادة التوازن إلى السوق.



غير أن حالة الضبابية التي تكتنف الآفاق الاقتصادية العالمية وسط الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين حدت من المكاسب في أسواق النفط.