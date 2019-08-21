طاقة: رقم قياسي لإنتاج وحدتنا بالعراق تجاوز مليون برميل

قالت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" اليوم الأربعاء إن وحدتها في العراق سجلت "رقماً قياسياً جديداً في إنتاجها" من حقل آتروش النفطي في إقليم كردستان بشمال البلاد.



وأضافت الشركة في بيان "لأول مرة منذ بدء عمليات الإنتاج بالحقل في يوليو 2017، تجاوز إجمالي حجم الإنتاج الشهري من النفط المليون برميل، وذلك في يوليو 2019".



وكان حقل آتروش، الذي تشغله شركة طاقة العراق، قد تم اكتشافه لأول مرة في عام 2011، بحسب بيان طاقة.