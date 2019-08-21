مصر ترفع إنتاج حقل "ظهر" لـ2.7 مليار قدم غاز يومياً

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، ارتفاع الطاقة الإنتاجية لحقل "ظهر" إلى نحو 2.7 مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز الطبيعي، وذلك قبل الموعد المخطط له في خطة تنمية الحقل بنحو 4 أشهر.

وأوضح وزير البترول المصري طارق الملا، أن هذا الارتفاع في حجم الإنتاج جاء بعد الانتهاء من تنفيذ ووضع الخط البحري الثاني بقطر 30 بوصة وطول 215 كيلو مترا، وإدخاله الخدمة في منتصف أغسطس الحالي، والذي يربط آبار الجزء الجنوبي من حقل ظهر بخطوط الإنتاج، ليصل بذلك عدد الآبار المنتجة حالياً إلى نحو 12 بئراً.

وأشار إلى أن الإنتاج الحالي لحقل ظهر يمثل 8 أضعاف الإنتاج خلال حوالي عامين منذ بدء باكورة إنتاج الحقل في ديسمبر 2017.

وأوضح رئيس شركة "بتروبل" عاطف حسن، أن الشركة التي تم إسناد مهمة تنمية الحقل إليها، نجحت في وضع باكورة إنتاج المرحلة الأولى على خريطة الإنتاج في ديسمبر 2017، مروراً بمراحل زيادة الإنتاج التصاعدية والانتهاء من تشغيل وحدات الإنتاج الخامسة والسادسة والسابعة المتبقية بالمحطة البرية خلال الربع الأول من العام الحالي.

وذكر أن هذه الخطوات كانت لها آثر كبيرة في زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة البرية، بالإضافة إلى تطوير منصة التحكم البحرية لاستيعاب توصيلات الكابل الكهروهيدروليكي الثاني بطول يبلغ نحو 160 كيلو مترا، والذي تم الانتهاء من مده في مارس الماضي للتحكم في آبار المنطقة الجنوبية.