واردات الهند من البنزين تسجل أعلى مستوى في 8 أعوام

أظهرت بيانات حكومية أن واردات الهند من النفط الخام في يوليو/تموز انخفضت عن مستواها قبل عام، لكن واردات البنزين سجلت أعلى مستوى لها على الأقل منذ أبريل/نيسان 2011.

وتراجعت واردات النفط إلى ثالث أكبر مستهلك للخام في العالم 1.2% على أساس سنوي إلى 19.34 مليون طن، لكنها ارتفعت 14.6% عن الشهر السابق، بحسب ما ورد في "رويترز".

وقفزت واردات البنزين إلى 230 ألف طن في يوليو/تموز، وهو أعلى مستوى مسجل منذ 2011.

وهبطت واردات الغاز الطبيعي المسال إلى أدنى مستوى منذ فبراير/شباط 2018 عند 850 ألف طن.

ومن ناحية أخرى، أشارت البيانات إلى أن واردات المنتجات النفطية الشهر الماضي ارتفعت حوالي 9% على أساس سنوي، بينما تراجعت الصادرات 5 % إلى 5.07 مليون طن.

وهبطت صادرات النفتا إلى 400 ألف طن، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2015.