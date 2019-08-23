الصين تضيف 11.4 غيغاوات كهرباء من الطاقة الشمسية بـ6 أشهر

ربطت الصين 11.4 غيغاوات من قدرات توليد الكهرباء الجديدة من الطاقة الشمسية بشبكة الكهرباء في النصف الأول من 2019، مما يصل بحصة الطاقة الشمسية من إجمالي القدرات العاملة لتوليد الكهرباء إلى 10%.

وقالت الإدارة الوطنية للطاقة، الجمعة، إن إجمالي قدرات الصين من توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية يبلغ حاليا 185.6 غيغاوات، بارتفاع نسبته 20%، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وأضافت الصين قدرات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بواقع 24 غيغاوات في النصف الأول من 2018.

وبعد أن زادت قدرات التوليد بمعدل قياسي بلغ 53 غيغاوات في 2017، قررت الصين في العام الماضي إبطاء وتيرة موافقة المشاريع الجديدة، مع قلق الحكومة بشأن عدم كفاية قدرات شبكة الكهرباء ومواجهة صعوبات في دفع مبالغ متأخرة للدعم سجلت 140 مليار يوان، بما يعادل 19.74 مليار دولار.

ومنذ ذلك الحين، قالت الصين إنها ستمنح أولوية للمشاريع التي قد تعمل بدون استغلال الدعم.