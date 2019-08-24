تجدد حرب التجارة يضغط على أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط الجمعة بعد أن أعلنت الصين عن رسوم جمركية انتقامية على بضائع أميركية بقيمة 75 مليار دولار، من بينها النفط الخام، في تصعيد آخر للنزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 58 سنتا، أو واحدا بالمئة، لتبلغ عند التسوية 59.34 دولار للبرميل.

وهبطت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.18 دولار، أو 2.1 بالمئة، لتسجل عند التسوية 54.17 دولار للبرميل.

وينهي الخام الأميركي الأسبوع منخفضا 1.3 بالمئة بينما صعد برنت 1.2 بالمئة على مدار الأسبوع.

وقالت وزارة التجارة الصينية إنها ستفرض رسوما جمركية إضافية من خمسة بالمئة إلى عشرة بالمئة على 5078 من المنتجات التي منشأها الولايات المتحدة بما في ذلك النفط الخام، ومنتجات زراعية مثل فول الصويا، والطائرات الصغيرة.

وأثارت الخطوة الصينية غضب الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي قال إنه يأمر الشركات الأميركية بأن تدرس إغلاق عملياتها في الصين وتصنيع منتجاتها في الولايات المتحدة.

وركز المستثمرون أيضا على كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول في جاكسون هول والتي قدم فيها قرائن قليلة بشأن ما إذا كان البنك المركزي الأميركي سيخفض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم.

وقال جيمس بولارد رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في سانت لويس إن صانعي السياسة النقدية سيجرون "مناقشة‭ ‬واقعية" بشأن خفض لأسعار الفائدة الأميركية بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماعهم القادم في سبتمبر/أيلول.