إيران: نريد تصدير 700 ألف برميل نفط يومياً

قال مسؤولان إيرانيان ودبلوماسي لرويترز إن إيران تريد تصدير 700 ألف برميل يومياً من النفط على الأقل كبداية وما يصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا فيما بعد إذا أراد الغرب أن يتفاوض مع طهران لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم في 2015.

وقال مسؤول إيراني كبير "كبادرة حسن نية وخطة صوب إتاحة المجال للمفاوضات، قمنا بالرد على اقتراح فرنسا. نريد تصدير 700 ألف برميل يوميا من النفط ونحصل على الأموال نقدا... وهذه مجرد بداية. يجب أن نصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا".

وقالت مصادر بصناعة النفط لرويترز إن صادرات النفط الإيرانية هوت في يوليو إلى 100 ألف برميل، بسبب العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على البلاد منذ انسحاب الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، من الاتفاق النووي العام الماضي.