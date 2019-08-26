مراهنات صناديق التحوط لاتجاه النفط تخطئ 7 مرات في 9 أسابيع

يبدو أن تسارع حرب الرسوم الجمركية بين أكبر اقتصادين في العالم بالإضافة إلى تغريدات الرئيس الأميركي غير المتوقعة، تتسبب بخسائر حادة للمضاربين في سوق النفط.

وحسب تقرير لوكالة بلومبيرغ، فإن المراهنة على أسعار النفط في ظل المتغيرات السريعة أصبح أكثر صعوبة بعد أن أخطأت صناديق التحوط في توقع اتجاه أسعار النفط لسابع مرة في 9 أسابيع.

قبل ذلك لم تخطئ الصناديق سوى 7 مرات في 6 أشهر.

ففي الأسبوع المنتهي في 20 أغسطس، تراجعت المراهنات على انخفاض نايمكس بـ25% بعد تأجيل فرض العقوبات على هواوي، وهي النسبة الأكبر في عام، إلا أن النفط تكبد خسائر فادحة يوم الجمعة الماضي مع تصعيد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وتراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين وهبط الخام الأميركي لأقل مستوى فيما يزيد عن أسبوعين مع اشتداد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين لتقوض الثقة في النمو الاقتصادي العالمي.

ونزل خام القياس العالمي برنت 54 سنتا أو 0.9% إلى 58.80 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:38 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس في وقت سابق 58.24 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى منذ 15 أغسطس/آب.

وانخفض الخام الأميركي 59 سنتا بما يعادل 1.1% إلى 53.58 دولار للبرميل، بعد أن هبط في وقت سابق إلى 52.96 دولار وهو الأقل منذ التاسع من أغسطس آب.

ومما يؤجج مخاوف التباطؤ الاقتصادي تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.