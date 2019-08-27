كينيا تصدر أولى شحناتها من النفط الخام

أصبحت كينيا أول دولة في شرق إفريقيا تنضم إلى قائمة مصدري النفط في العالم، بعد أن شهد رئيس البلاد أوهورو كينياتا، أمس، تصدير أول شحنة من النفط الكيني من ميناء مومباسا.

وبعد أن غادرت شحنة النفط الخام، التي تبلغ 200 ألف برميل ميناء مومباسا، ذكرت وزارة البترول والتعدين، في تغريدة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أنها "علامة فارقة كبيرة" بالنسبة لكينيا، بحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تصدير النفط الخام من كينيا منذ اكتشافه في منطقة "توركانا" بشمال غربي البلاد قرب الحدود مع جنوب السودان في عام 2012.

وحتى الآن، يجري نقل النفط الخام إلى مومباسا بالطريق البري، ولكن هناك خططاً لمد خط أنابيب يربط بين حقول النفط وميناء لامو الجديد على الساحل الشمالي لكينيا في المستقبل القريب، حسبما ذكر وزير البترول الكيني جون مونيس.

وأعرب مونيس عن أمله في أن تؤدي صادرات النفط إلى فتح منطقة شمال البلاد المهمشة أمام حركة التنمية.

وذكر كينياتا أن عمليات التنقيب عن النفط والغاز في البلاد تعود إلى عام 1937، ولكن حتى الآن، فإن أهم صادرات البلاد هي منتجات البستنة والشاي والقهوة.