"فرونتلاين" لشحن النفط تقلص عملياتها عبر "هرمز"

قال روبرت ماكلويد، الرئيس التنفيذي لشركة فرونتلاين لشحن النفط، اليوم الثلاثاء، إن الشركة قلصت عدد السفن التي ترسلها عبر مضيق هرمز.

وأوضح رئيس الشركة أن هذا التقليص يأتي على إثر الهجوم الذي تعرضت له في يونيو ناقلة فرونت ألتير التابعة لشركة فرونتلاين لشحن النفط.

وأبلغ ماكلويد مؤتمراً بالهاتف للمحللين "لم نقرر الغياب، فما زلنا نعمل هناك، لكن اخترنا مبادلات تجارية أخرى نظراً للوضع، فقد كانت فرونت ألتير في وضع صعب جدا جدا، وقد قلصنا الحجوزات".

وأضاف أن فرونتلاين اتخذت إجراءات احترازية إضافية، لكنه لم يذكر تفاصيل.