وفد عراقي يطلع على التجربة التنموية بالجبيل الصناعية

التقى الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى المهدي اليوم، وفداً من العراق برئاسة وكيل وزارة النفط العراقية الدكتور حامد بن صالح يونس الزوبعي ومديري عموم الشركات النفطية العراقية، بحضور عددٍ من مسؤولي الهيئة الملكية بالجبيل بمبنى مركز الزوار.

وأوضح الدكتور الزوبعي أن الزيارة تهدف إلى الاطلاع والتعرف على المكانة الاقتصادية والاستثمارية بمدينة الجبيل الصناعية من خلال القصة النموذجية التي قامت بها الهيئة في إنشاء وتشغيل وتطوير المدينة، مبيناً أن الزيارة هي امتداد لزيارات سابقة الهدف منها تطوير العلاقات والتعاون بين وزارة النفط العراقية ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة.

وبين أن الوفد اطلع على التطور التكنولوجي في المنطقة الصناعية، إذ تمتلك المدينة رؤية بعيدة المدى في عمليات التخطيط والتطوير.

الجدير بالذكر أن قبل عامين وفي عام 2017 زار وزير النفط العراقي جبار اللعيبي الهيئة الملكية بالجبيل اطلع من خلالها على أبرز معالم النهضة الصناعية والاستثمارية في مدينة الجبيل الصناعية واصفاً إياها بالتجربة الرائدة والناجحة، إضافة إلى أنه دعا خلال الزيارة المستثمرين السعوديين إلى الاستثمار في العراق.