السعودية.. 392 مليار ريال صادرات نفطية بالنصف الأول

بلغت إيرادات السعودية من صادراتها النفطية خلال الأشهر الستة الأولى (النصف الأول) من العام الجاري، 391.8 مليار ريال في أول ستة أشهر من 2019 مقابل نحو 408 مليارات ريال في الفترة ذاتها من عام 2018، أي بفارق نسبته 4% بما يعادل 16.2 مليار ريال.

ووفقا لتحليل استند إلى بيانات المبادرة المشتركة للبيانات النفطية "جودي"، وبيانات أخرى رسمية، فجاء تراجع الإيرادات النفطية نتيجة تراجع أسعار النفط وكمية الصادرات خلال أول ستة أشهر من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتراجعت كمية الصادرات السعودية بنسبة 2.1% خلال النصف الأول من 2019 لتبلغ في المتوسط 7.04 مليون برميل يوميا، مقابل 7.18 مليون برميل يوميا في الفترة نفسها من عام 2018، بحسب ما ورد في صحيفة "الاقتصادية".

جاء ذلك نتيجة تحمل السعودية الجزء الأكبر من خفض الإنتاج وفق الاتفاقية بين منظمة "أوبك" وأعضاء مستقلين بقيادة روسيا، إذ تلتزم السعودية بخفض إنتاجها بـ322 ألف برميل يوميا وهو ما يشكل نحو 27% من إجمالي الخفض للدول المشاركة في الاتفاقية، كما أن المملكة عادة ما تخفض إنتاجها بمعدل أعلى من المتفق عليه.

وبحسب بيانات "جودي"، بلغ متوسط صادرات النفط السعودية نحو 7.3 مليون برميل يوميا في كانون الثاني (يناير) 2019، ثم سبعة ملايين برميل يوميا في شباط (فبراير) و7.1 مليون برميل يوميا في آذار (مارس)، و7.2 مليون برميل يوميا في نيسان (أبريل)، ثم 6.9 مليون برميل يوميا في أيار (مايو)، وأخيرا 6.7 مليون برميل يوميا في حزيران (يونيو) 2019.

فيما بلغ متوسط صادرات النفط السعودية 7.2 مليون برميل يوميا في كانون الثاني (يناير) 2018، ثم 7.3 مليون برميل يوميا في شباط (فبراير)، و7.1 مليون برميل في آذار (مارس)، و7.2 في نيسان (أبريل)، ثم نحو سبعة ملايين برميل في أيار (مايو) ، وأخيرا 7.2 مليون برميل يوميا في حزيران (يونيو) 2018.

ومنذ مطلع العام الماضي 2017، بدأ الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجون مستقلون بقيادة روسيا، خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا على أن ينتهي الاتفاق في كانون الأول (ديسمبر) 2018، ثم تم تمديد الاتفاقية إلى نهاية الربع الأول 2020 بخفض مقداره 1.2 مليون برميل يوميا.

ووفق التحليل، تراجعت إيرادات السعودية من صادراتها النفطية خلال شهر حزيران (يونيو) من العام الجاري، بنسبة 22.2 في المائة، لتبلغ قيمة الصادرات 60 مليار ريال في شهر حزيران (يونيو) من 2019، مقابل نحو 77.2 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2018.

وشكلت الصادرات النفطية نحو 77.9% من إجمالي صادرات السعودية خلال شهر حزيران (يونيو) 2019.

وكانت إيرادات السعودية من صادراتها النفطية قد ارتفعت خلال العام الماضي 2018، بنسبة 36 في المائة بما يعادل نحو 230 مليار ريال، لتبلغ 868.4 مليار ريال، مقابل 638.4 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2017.

وجاء ارتفاع الإيرادات النفطية حينها بفضل ارتفاع أسعار النفط خلال العام الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، إضافة إلى ارتفاع الكمية التي تم تصديرها.