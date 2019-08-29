إنتاج النفط الروسي يصعد لـ11.31 مليون برميل في 1-28 أغسطس

أبلغ مصدران مطلعان على البيانات رويترز، اليوم الخميس، أن إنتاج النفط الروسي زاد إلى 11.31 مليون برميل يوميا بين الأول والثامن والعشرين من أغسطس، متجاوزا المعدل الذي تعهدت به موسكو في إطار اتفاق مع منتجين آخرين.

وبموجب الاتفاق المبرم بين الدول الأعضاء في أوبك ومنتجي النفط الآخرين، وافقت روسيا على خفض إنتاجها 228 ألف برميل يوميا من مستوى أكتوبر 2018.

وتفيد حسابات لرويترز، على أساس أن طن النفط يعادل 7.3 برميل، أن ذلك يعني تقييد الإنتاج الروسي عند حوالي 11.17 إلى 11.18 مليون برميل يوميا.

وكانت روسيا أنتجت 11.15 مليون برميل يوميا في يوليو، وهي تتجه في الشهر الحالي صوب أعلى متوسط شهري لها منذ فبراير عندما بلغت 11.34 مليون برميل يوميا.

وأحجمت وزارة الطاقة الروسية عن التعليق.

وفي الشهر الماضي، اتفقت أوبك على تمديد تخفيضات المعروض حتى مارس 2020، حيث يطمح المنتجون في رفع الأسعار وسط تباطؤ في الاقتصاد العالمي وتنام في الإنتاج الأميركي.