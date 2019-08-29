قلق ينتاب قوة الاقتصاد الأميركي ويهبط بأسعار النفط

انخفضت أسعار النفط اليوم الخميس للمرة الأولى في 3 أيام بعدما أبدت رئيسة بنك سان فرانسيسكو الاحتياطي الاتحادي ماري دالي قلقها بشأن قوة الاقتصاد الأميركي.

وتراجع خام برنت 31 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 60.18 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:38 بتوقيت غرينتش، بينما نزل الخام الأميركي 18 سنتا أو 0.3% إلى 55.60 دولار للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط نحو 1.5% في الجلسة السابقة.

واجهت أسعار الخام ضغوطا بفعل المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي بسبب الحرب التجارية المستعرة بين الولايات المتحدة والصين، بجانب الضرر الذي قد يلحق بالطلب على النفط.

وقالت دالي اليوم الخميس إنها تعتقد أن الاقتصاد الأميركي يتمتع بزخم "قوي"، لكن الضبابية وتباطؤ النمو العالمي يؤثران عليه.



وتجاهلت السوق انخفاضا كبيرا في المخزونات الأميركية التي نزلت الأسبوع الماضي عشرة ملايين برميل، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأميركية، مقارنة مع توقعات المحللين لانخفاضها 2.1 مليون برميل.



وارتفع إنتاج الخام في الولايات المتحدة أيضا بمقدار 200 ألف برميل يوميا إلى مستوى قياسي جديد عند 12.5 مليون برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في 23 أغسطس آب.



وخفض مورغان ستانلي توقعاته لأسعار النفط حتى نهاية العام، وعزا ذلك إلى ضعف الآفاق الاقتصادية والطلب وارتفاع الإنتاج الصخري الذي قد يبدد أثر جهود أوبك الرامية لدعم السوق.