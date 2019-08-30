النفط يقاوم الضغوط ويستقر فوق 60 دولارا للبرميل

تخلى النفط عن جانب من مكاسبه الأخيرة اليوم الجمعة، لكنه ظل متجها صوب أكبر زيادة أسبوعية له منذ أوائل يوليو، مدعوماً بانخفاض في المخزونات الأميركية وإعصار وشيك في فلوريدا وانحسار في حرب تصريحات التجارة بين الصين والولايات المتحدة.



وكان خام برنت انخفض 23 سنتا بما يعادل 0.4% إلى 60.85 دولار للبرميل، لكنه بصدد الارتفاع أكثر من 2% للأسبوع.



ونزلت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 40 سنتا أو 0.7% لتسجل 56.31 دولار للبرميل. ويظل العقد بصدد الصعود حوالي 4% هذا الأسبوع.



وقال مايكل مكارثي، كبير محللي السوق لدى سي.إم.سي ماركتس في سيدني، "أسعار النفط مازالت مرتفعة ونحن هنا في منتصف نطاق التداول لكل من برنت وغرب تكساس."



وأبقت المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي وأثر حرب التجارة بين أكبر مستهلكين للخام في العالم على الطلب مكاسب أسعار النفط محدودة هذا الأسبوع، حتى مع تراجع المخزونات الذي ينبئ بتوازن في السوق.



وأمس الخميس، أعطت الولايات المتحدة والصين مؤشرات على أنهما ستستأنفان محادثات التجارة، حيث بحثتا الجولة التالية من المفاوضات المباشرة في سبتمبر أيلول قبيل الموعد النهائي الوشيك لفرض رسوم جمركية أميركية إضافية.



وقال سامويل سيو، محلل الاستثمار لدى فيليب فيوتشرز في سنغافورة، "من الصعب للغاية التكهن بالتحولات المفاجئة في مشهد التجارة الصيني الأميركي."