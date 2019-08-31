تراجع عدد حفارات النفط الأميركية للشهر التاسع

خفضت شركات الطاقة الأميركية عدد حفارات النفط هذا الأسبوع، وواصل عدد الحفارات العاملة التراجع للشهر التاسع على التوالي ليصل إلى أدنى مستوى منذ يناير كانون الثاني 2018 مع قيام معظم المنتجين بخفض الإنفاق على أعمال الحفر الجديدة هذا العام.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة الجمعة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن عدد الحفارات النشطة انخفض بمقدار 12 حفارا في الأسبوع المنتهي في الثلاثين من أغسطس آب، ليصل إجمالي عد الحفارات إلى 742 وهو أدنى مستوى منذ أوائل يناير/كانون الثاني من العام الماضي.

وعلى مدار شهر أغسطس آب، هبط عدد حفارات النفط النشطة في الولايات المتحدة بمقدار 34 حفارا وهو أكبر انخفاض شهري منذ مارس آذار 2019 . وهذا هو الانخفاض الشهري التاسع على التوالي في عدد الحفارات.

وفي نفس الأسبوع قبل عام، كان هناك 862 حفارا نفطيا قيد التشغيل في الولايات المتحدة.

ومن ناحية أخرى، استقر عدد حفارات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة هذا الأسبوع عند 162 حفارا