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إنتاج روسيا اليومي من النفط يرتفع في نوفمبر

المصدر: موسكو - رويترز
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أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الروسية اليوم الاثنين أن إنتاج البلاد النفطي بلغ 11.244 مليون برميل يوميا في نوفمبر تشرين الثاني، بارتفاع عن 11.229 مليون برميل يوميا في أكتوبر تشرين الأول.

وبالأطنان، بلغ إنتاج النفط 46.019 مليون مقابل 47.49 في أكتوبر تشرين الأول.

وكان إنتاج الغاز الشهر الماضي 64.04 مليار متر مكعب، بما يعادل 2.13 مليار متر مكعب يوميا، مقابل 61.97 مليار متر مكعب في أكتوبر تشرين الأول.

كلمات دالّة

#نفط, #روسيا, #طاقة

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