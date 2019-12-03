النفط يرتفع مع سعي "أوبك+" لزيادة تخفيضات الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط مع تنامي الآمال بأن تتفق أوبك وحلفاؤها على تخفيضات أكبر للإنتاج في اجتماع الأسبوع الجاري، رغم أن المكاسب كانت محدودة مع تشكيك بعض المحللين في تنفيذ تخفيضات أكبر.

وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 17 سنتا أو 0.3% إلى 61.09 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:16 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفعت 0.7% أمس الاثنين.



وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 25 سنتا أو 0.5% إلى 56.21 دولار للبرميل، وكان العقد ارتفع 1.4% أمس.



وقال مصدران مطلعان إن منظمة أوبك وحلفاءها وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+ تدرس خطة لزيادة تخفيضات الإمدادات الحالية البالغة 1.2 مليون برميل يوميا بواقع 400 ألف برميل يوميا وتمديد التخفيضات حتى يونيو حزيران.



بينما أفاد غولدمان ساكس في مذكرة بحثية "نعتقد أن تحقيق التوازن بين العرض والطلب على النفط عالميا يتطلب تمديد تخفيضات أوبك+".



وعزا البنك السبب وراء تلك النظرة إلى زيادة كبيرة في الإنتاج من مشروعات من خارج أوبك وتوقعات غير مؤكدة لنمو الطلب.



وتوقع بنك الاستثمار أن يظل تداول برنت حول 60 دولارا للبرميل في 2020 "في غياب نمو جديد أو صدمات جيوسياسية".



ويجتمع وزراء أوبك في فيينا يوم الخميس ومجموعة أوبك+ الأوسع يوم الجمعة.