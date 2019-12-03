نوفاك متفائل باجتماع أوبك+..ولوك أويل: خطأ زيادة خفض الإنتاج

توقع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الثلاثاء، أن يكون الاجتماع الذي يُعقد الأسبوع الجاري بين أوبك والمنتجين من خارجها بناء، ولكنه أضاف أن موسكو لم تضع اللمسات النهائية بعد على موقفها حيال الاجتماع.



وأبلغ نوفاك الصحفيين أن روسيا تهدف للالتزام الكامل في ديسمبر كانون الأول بتعهداتها بموجب اتفاق النفط العالمي مع المجموعة المعروفة باسم أوبك+ بعد أن تجاوز إنتاج موسكو حصتها في نوفمبر تشرين الثاني.



وتابع أنه ينوي أيضا بحث استثناء إنتاج مكثفات الغاز الروسية من حصة موسكو في اجتماع أوبك+ يومي الخميس والجمعة.





من الخطأ زيادة تخفيضات إنتاج النفط!

من جانبه، اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة لوك أويل، ثاني أكبر شركة روسية لإنتاج النفط، وحيد علي كبيروف أنه لن يكون من الملائم زيادة تخفيضات إنتاج النفط في فصل الشتاء على الأخص بالنسبة لروسيا.



تأتي تصريحات رئيس لوك أويل، المسجلة الأسبوع الماضي والتي نُشرت اليوم الثلاثاء، قبل أيام من اجتماع أوبك ومنتجين كبار آخرين للنفط من بينهم روسيا في فيينا لبحث تحركهم القادم المشترك بشأن سوق النفط العالمية.



وقال علي كبيروف إنه سيكون بمقدور روسيا استعادة إنتاج النفط في الآبار، التي توقفت على نحو طوعي في إطار المساعي الخاصة بخفض الإنتاج، "في ستة أشهر فقط" بسبب الأوضاع القاسية في الشتاء.



وأشار إلى أن سعر النفط الحالي عندما يتراوح بين 63 و64 دولارا للبرميل مناسب لكل من المنتجين والمستهلكين، مكررا أنه يأمل في أن تجتمع أوبك وحلفاؤها في مارس آذار مجددا قبل انتهاء أجل الاتفاق الحالي.