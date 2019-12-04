برنت يرتفع إلى 61 دولاراً بدعم انخفاض المخزونات الأميركية

صعد النفط اليوم الأربعاء قبيل اجتماعات تُعقد هذا الأسبوع حيث تبحث أوبك وحلفاؤها تمديد قيود على الإنتاج لدعم السوق، بينما أظهرت بيانات للقطاع أن مخزونات النفط الخام الأميركية تراجعت بأكثر من المتوقع مما ساهم في رفع الأسعار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 44 سنتا أو 0.7% إلى 61.26 دولار للبرميل.



وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 38 سنتا أو 0.7% إلى 56.48 دولار.



وتعد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، للموافقة على زيادة خفض إنتاج النفط هذا الأسبوع حين يجتمعون في فيينا وفقا للعراق ثاني أكبر منتج في المنظمة.



وقال ثامر الغضبان وزير النفط العراقي للصحفيين أمس الثلاثاء في فيينا إن عددا من الأعضاء الأساسيين يميلون إلى زيادة الخفض.



وتجتمع أوبك غدا الخميس وبعد ذلك تجتمع أوبك+ يوم الجمعة. وتخفض أوبك+ الإمدادات منذ 2017 ومن المتوقع أن تُبقي على التخفيضات سارية لتخفيف أثر الإنتاج القياسي في الولايات المتحدة.



وانخفضت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي بحسب معهد البترول الأميركي.

وتراجعت مخزونات الخام بمقدار 3.7 مليون برميل وهو ما يزيد عن مثلي المستوى المتوقع لانخفاض قدره 1.7 مليون برميل.