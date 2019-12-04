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وزير النفط العراقي: أوبك تفضل خفضاً أكبر في الإنتاج

المصدر: العربية.نت
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قال ثامر الغضبان، وزير النفط العراقي، إن أعضاء أوبك يبدون ميلا إلى الموافقة على خفض أكبر في إنتاج النفط خلال اجتماعهم في فيينا غدا، مؤكدا أنه لم يتم التحدث عن أي زيادة في الإنتاج.

وأشار الغضبان إلى أن أضعف تصوّر لنتيجة اجتماع أوبك مع المنتجين من خارجها سيكون تمديد العمل بالخفض الحالي البالغ 1.2 مليون برميل يوميا.

تجدر الإشارة إلى وزير النفط العراقي كان قد أشار مؤخرا إلى أن أوبك وحلفاءها سيدرسون زيادة اتفاق خفض الإنتاج بنحو أربع مئة ألف برميل يوميا ليصل إجمالي خفض الإنتاج إلى 1.6 مليون برميل يوميا.

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#أسواق, #أوبك, #نفط, #العراق

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