النفط يقفز 3% بدعم هبوط مخزونات أميركا وتخفيضات محتملة لأوبك

قفزت أسعار النفط أكثر من 3%، الأربعاء، بدعم من توقعات بأن أوبك ومنتجين متحالفين معها ربما يمددون اتفاقا لتخفيضات إنتاجية، بينما أظهرت بيانات للحكومة الأميركية هبوطا كبيرا في مخزونات الخام المحلية.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 2.18 دولار، أو 3.6 %، لتسجل عند التسوية 63.00 دولارا للبرميل بعد ان قفزت أثناء الجلسة إلى 63.51 دولار.

وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 2.33 دولار، أو 4.2 %، لتغلق عند 58.43 دولار بعد ان وصلت عند أعلى مستوى لها في الجلسة إلى 58.66 دولار.

وتدور تكهنات بأن تتفق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، بينهم روسيا، يشكلون ما يعرف بمجموعة أوبك+ على تخفيضات أعمق لإنتاج الخام عندما يجتمعون في فيينا هذا الأسبوع.

وبالرغم من هذه التكهنات إلا أن تصاريحات المسؤولين تضاربت بشأن مدى إمكانية الاتفاق على تخفيضات أعمق في الإنتاج.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء إن مخزونات الخام التجارية في الولايات المتحدة هبطت 4.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع والعشرين من نوفمبر مع زيادة مصافي التكرير الانتاج، وهو هبوط أكبر من المتوقع. وكان محللون قد توقعوا انخفاضا قدره 1.7 مليون برميل.