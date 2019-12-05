وزير النفط العماني للعربية: تخفيض إضافي على أجندة اجتماعات أوبك بلس

قال وزير النفط العماني محمد الرمحي في تصريحات خاصة لقناة "العربية"، إن تخفيضا إضافيا للإنتاج مطروح على أجندة اجتماعات أوبك بلس.

وأشار إلى أن هذا ما يدور حوله النقاش في اجتماعات فيينا.

وأوضح "هناك دراسات عميقة تقدم لأعضاء أوبك بلس، وهي فرصة للموجودين في فيينا لاتخاذ القرار السليم".

وفيما يتعلق بالأسعار قال الرمحي "نحن لا نتحدث عن الأسعار، يحكمها السوق و60 دولار أفضل لنا من 50 دولارا، و70 أفضل، ولكن الأسعار يحددها السوق، وما يهمنا الاستقرار".

وأشار إلى أن الحرب التجارية من أبرز التحديات التي تواجه صناعة النفط، ونحن نتابع هذه الأخبار.