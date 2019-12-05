"جيبكا" للعربية: 84% من إنتاج النفط الخليجي تصدر إلى الخارج

أكد الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا" الدكتور عبد الوهاب السعدون، في مقابلة مع "العربية"، أن ما بين 80 و84% من إنتاج النفط الخليجي يصدّر إلى الخارج.

وأضاف: "أي تراجع في النمو في الطلب على النفط في الأسواق الرئيسية كالصين يؤدي إلى تراجع الطلب على البتروكيماويات، وهذا يؤدي بدوره إلى انخفاض الأسعار ويضغط على هوامش الربحية".

وأشار السعدون إلى أن هذه التحديات تؤدي إلى تحسين الكفاءة وتطوير منتجات جديدة تتأثر بشكل أقل بالدورة الاقتصادية.

ولفت إلى أن التحديات الاقتصادية تؤدي إلى اندماجات واستحواذات لرفع التنافسية، كما تدفع التحديات الشركات لتطوير منتجات جديدة تتأثر بشكل أقل بالدورة الاقتصادية.