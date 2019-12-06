لبنان.. إعادة طرح مناقصة حكومية لشراء 180 ألف طن من الوقود

أعلنت وزارة الطاقة اللبنانية عن إعادة طرح مناقصة لشراء 180 ألف طن من وقود الديزل في 11 ديسمبر، بحسب ما ورد في "رويترز" نقلا عن صحيفة.

وكانت وزيرة الطاقة بحكومة تصريف الأعمال في لبنان ندى بستاني، أرجأت، الاثنين الماضي، مناقصة لشراء الوقود لمدة أسبوع لإتاحة المزيد من المنافسة وأسعار أفضل بعد أن تلقت عرضين من شركتين.

يأتي ذلك فيما أكد ممثل موزعي المحروقات في لبنان، فادي أبو شقرا، في تصريح تلفزيوني، أن المحطات بدأت في تسلُّم الوقود اعتباراً من الاثنين الماضي، من الشركات المستورِدة للنفط، مشيراً إلى أن "لا أزمة محروقات في الأسواق".

وفي كواليس أزمة الوقود، يبدي عدد من الخبراء في قطاع المحروقات عقم الرهان على بدء وزارة الطاقة اللبنانية استيراد البنزين، مؤكدين أن هذه الخطوة لن تحل المشكلة.

موضوع يهمك اعتبر رئيس مجلس إدارة شركةHodico لتخزين وتوزيع المحروقات، بطرس عبيد، في مقابلة مع "العربية"، أن طرح الحكومة اللبنانية... لبنان.. شركات تعترض على طرح مناقصة حكومية لشراء البنزين طاقة

أولاً: لأن بدء الاستيراد الفعلي سيستغرق نحو الشهر.

وثانيا: لأن الاستيراد لن يكفي لسد حاجات السوق، وسيصبح البنزين مثل المازوت يجري توزيع قسم منه من قِبل الدولة، في حين أن بقية الكمية توزعها شركات النفط.

استيراد البنزين من سوريا؟

وكان المكتب الإعلامي لوزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني خوري، أشار في بيان إلى أنه "يتم التداول عبر بعض المواقع الإلكترونية أن وزيرة الطاقة ندى بستاني خوري تقوم باتصالات مع الجانب السوري من أجل استيراد مادة البنزين، وأنها ستزور سوريا مع وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية".

لتنفي الوزيرة بستاني هذه الشائعات جملةً وتفصيلاً، مؤكدة أنها ليست إلا محاولات رخيصة ومشبوهة للضغط على ما تقوم به الوزيرة البستاني لناحية استيراد الدولة لمادة البنزين وفق مناقصة شفافة، ما يصب في مصلحة المواطن.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر حركة احتجاجية غير مسبوقة ضد الطبقة السياسية.

واستقالت الحكومة بعد 12 يوماً على وقع الاحتجاجات، في استجابة لمطالب المحتجين الذين اتهموا النخبة السياسية بالفساد وسوء إدارة الاقتصاد.