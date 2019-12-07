عدد حفارات النفط الأميركية يهبط للأسبوع السابع

خفضت شركات الطاقة الأميركية عدد حفارات النفط العاملة لسابع أسبوع على التوالي مع قيام منتجين مستقلين بتقليل الانفاق على عمليات الحفر الجديدة، رغم أن سلسلة انخفاضات على مدار عام في عدد الحفارات لم تمنع إنتاج النفط في الولايات المتحدة من تسجيل مستويات قياسية جديدة.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الأسبوعي، إن شركات الحفر أوقفت تشغيل خمسة حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في السادس من ديسمبر كانون الأول لينخفض اجمالي عدد الحفارات إلى 663 وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2017.

وفي نفس الأسبوع قبل عام، كان هناك 877 حفارا نفطيا قيد التشغيل في الولايات المتحدة.

ويتجه عدد حفارات النفط إلى تسجيل أول عام من الهبوط منذ 2016. لكن الانخفاض للعام الحالي، الذي بلغ 222 حتى الآن، أقل كثيرا من الهبوط المسجل في 2015 والذي بلغ 963 حفارا، وفقا لبيانات بيكر هيوز التي ترجع إلى عام 1987.

وتراجع عدد حفارات النفط النشطة، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، على 12 شهرا متتالية، وهو رقم قياسي، مع قيام شركات الاستكشاف والانتاج المستقلة بخفض الانفاق على عمليات الحفر الجديدة بينما يسعى المساهمون إلى تحسين العوائد وسط بيئة أسعار منخفضة للطاقة.

ورغم الانخفاضات في عدد الحفارات النشطة فإن انتاج النفط الأمريكي من المنتظر أن يرتفع إلى 12.9 مليون برميل يوميا في 2019 وإلى 13.29 مليون برميل يوميا في 2020، من مستوى قياسي بلغ 11.0 مليون برميل يوميا في 2018، وفقا لبيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية.