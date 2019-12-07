مكاسب كبيرة للنفط مع المزيد من خفض الإنتاج العالمي

صعدت أسعار النفط أكثر من 1% الجمعة وأنهت الأسبوع على مكاسب كبيرة بعد أن اتفقت أوبك وحلفاؤها على زيادة تخفيضاتهم الإنتاجية بمقدار 500 ألف برميل يوميا.

وستستمر التخفيضات الإضافية لأوبك ومنتجين رئيسيين من بينهم روسيا، الذين يشكلون ما يعرف بمجموعة أوبك+، حتى نهاية الربع الأول من 2020. وستعتقد المجموعة اجتماعا استثنائيا في أوائل مارس لمراجعة سياستها.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 1.6% إلى 64.38 دولار للبرميل منهية الأسبوع على مكاسب قدرها 3%.

وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.3% لتغلق عند 59.20 دولار للبرميل، مسجلة مكاسب قدرها 7% على مدار الأسبوع وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ يونيو بعد أن أظهرت بيانات حكومية يوم الأربعاء أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة هبطت للمرة الأولى في 6 أسابيع.