وزير النفط العراقي للعربية: سنخفض الإنتاج 50 ألف برميل يوميا

أكد وزير النفط العراقي ثامر الغضبان أن العراق سيخفض إنتاجه النفطي بواقع 50 ألف برميل يوميا ابتداء من يناير المقبل بعد اتفاق زيادة خفض الإنتاج من منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها "أوبك بلس".

وقال الوزير العراقي في لقاء مع "العربية" في فيينا، إن وضع إنتاج النفط مطمئن ونراقبه بشكل يومي، مشيراً إلى أبحاث أوبك في دراسة بدائل الاستمرار بالخفض السابق لمدة ربع سنة أو الاستمرار حتى نهاية العام، والتي خلصت إلى أن كلا البديلين لن يؤثرا على فائض الخزين من الخام لدى الدول الصناعية الكبرى.

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وأوضح أن هذه الأبحاث دفعت إلى إدخال خفض عميق إضافي جرى الاتفاق عليه بواقع 500 ألف برميل يومياً ومعه يكون إجمالي الخفض من الإنتاج العالمي بواقع 1.7 مليون برميل في اليوم.

وأضاف أن مقدار خفض الإنتاج سيأتي من الدول المنتجة الكبرى وفي مقدمتها السعودية وروسيا والإمارات والعراق والكويت باستثناء 3 دول معفاة وهي إيران وليبيا وفنزويلا نظراً لأوضاعها السياسية، كما جرى الاتفاق على اجتماع استثنائي في مارس المقبل لاتخاذ الخطوة المقبلة.

وتحدث الغضبان عن مؤشرات النفط الصخري في الولايات المتحدة الأميركية، والحديث عن خسائر بعض الشركات، وقلة التمويل لهذا القطاع.

وأكد الغضبان أن العراق سوف يلتزم بخفض الإنتاج، وسوف يعزز هذا الالتزام الثقة، وسوف يكون له تأثير أعلى على استقرار السوق النفطية، وعلى زيادة عائدات وموارد الدول المنتجة.