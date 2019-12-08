واردات الصين النفطية تقفز 11% خلال العام الحالي

ارتفعت واردات الصين من النفط الخام إلى مستوى قياسي على أساس يومي في نوفمبر مع ارتفاع معدلات تشغيل المصافي لاستهلاك حصص التوريد السنوية.

واستوردت الصين، وهي أكبر مشتر للنفط في العالم، 45.74 مليون طن من النفط الخام، أي ما يعادل 11.13 مليون برميل يوميا، وفقا لبيانات صادرة عن الإدارة العامة للجمارك في الصين اليوم الأحد.

يأتي هذا مقارنة مع 10.72 مليون برميل يوميا في أكتوبر و9.61 مليون برميل يوميا في نوفمبر من العام الماضي.

وأظهرت البيانات أن إجمالي واردات الصين في الشهور الأحد عشر الأولى من 2019 بلغ 461.88 مليون طن، أو 10.09 مليون برميل يوميا، بارتفاع نسبته 10.4 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي.

ومع اقتراب العام من نهايته، تعزز مصافي القطاع الخاص الإنتاج لاستخدام حصصها من واردات الخام لهذا العام حتى تتمكن من طلب مزيد من الحصص في العام المقبل. في غضون ذلك، تحافظ شركات التكرير المدعومة من الدولة على مستويات إنتاج مستقرة.

وأظهرت بيانات الجمارك أن الصين باعت 7.31 مليون طن من المنتجات النفطية المكررة للخارج في نوفمبر/تشرين الثاني، بزيادة نسبتها 63.5 بالمئة عن العام السابق.

وبلغت الصادرات في الشهور الأحد عشر الأولى من العام 60.22 مليون طن، مرتفعة 14.2 بالمئة عن نفس الفترة قبل عام.

وأفادت بيانات الجمارك أن إجمالي واردات الغاز الطبيعي، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال وعبر خطوط الأنابيب، زاد في نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 3.3 بالمئة عن نفس الفترة في العام الماضي إلى 9.45 مليون طن.

وفي الفترة بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني، وصلت واردات الغاز الطبيعي إلى 87.11 مليون طن، مرتفعة بنسبة 7.4 بالمئة عن نفس الفترة في العام الماضي.