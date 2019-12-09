بنك أوف أميركا: التزام أوبك+ القوي قد يرفع النفط لـ70 دولارا

قال بنك أوف أميركا ميريل لينش إن التزاما قويا من أوبك وحلفائها باتفاق لخفض أكبر للإنتاج وتطورات اقتصادية إيجابية، تشمل اتفاق تجارة بين الولايات المتحدة والصين، قد يدفع برنت إلى 70 دولاراً للبرميل قبل الربع الثاني من 2020.



واتفق منتجو النفط بقيادة السعودية وروسيا، ضمن مجموعة أوبك+، الأسبوع الماضي على خفض إضافي بواقع 500 ألف برميل يوميا في الربع الأول من 2020 لكن لم يتعهدوا بأي تحرك بعد مارس آذار، بحسب ما ورد في "رويترز".

موضوع يهمك أكد وزير النفط العراقي ثامر الغضبان أن العراق سيخفض إنتاجه النفطي بواقع 50 ألف برميل يوميا ابتداء من يناير المقبل بعد... وزير النفط العراقي للعربية: سنخفض الإنتاج 50 ألف برميل يوميا طاقة



وأوضح البنك في مذكرة بتاريخ السادس من أكتوبر/ تشرين الأول إن "العراق يظل نقطة محورية رئيسية بالنسبة أوبك+"، إذ إن متوسط إنتاجه يتجاوز بأكثر من 200 ألف برميل الحصص السابقة للعام 2019 في حين أن الاتفاق الأحدث يخفض حصته بنحو 50 ألف برميل إضافية.

من جهتها، رفعت غولدمان ساكس توقعاتها لأسعار النفط في 2020 من 60 دولاراً إلى 63 دولاراً للبرميل، وإن أبقت على السعر المرجعي على المدى الطويل عند 55 دولاراً للبرميل.

وعدلت غولدمان ساكس التوقعات في أعقاب اجتماع مجموعة OPEC+ الأسبوع الماضي، والذي قررت فيه تمديد خفض الإنتاج بمعدل أعلى من التوقعات.

وقال البنك إن تحول أوبك إلى استهداف تصحيح تقلبات الأسواق على المدى القصير، سيؤثر إيجاباً على الأسعار. وإن كان لا يمكن استبعاد احتمالات عدم التزام روسيا والعراق ونيجيريا بحصصهم في اتفاق خفض الإنتاج.