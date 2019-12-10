أرامكو واليابان تمددان اتفاق تخزين الخام في أوكيناوا

قالت شركة اليابان الوطنية للنفط والغاز والمعادن، اليوم الثلاثاء، إنها جددت اتفاقا مع شركة أرامكو السعودية النفطية بشأن تخزين النفط الخام في جزيرة أوكيناوا لثلاثة أعوام أخرى.

وذكرت الشركة في بيان أنها تؤجر بموجب الاتفاق 13 صهريجا لتخزين النفط الخام الوطني في الجزيرة الواقعة جنوب غربي بر اليابان الرئيسي لأرامكو السعودية مما يتيح للشركة النفطية تخزين نحو 1.3 مليون كيلولتر من الخام على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة.

ومقابل توفير مساحة تخزين مجانية لأرامكو السعودية يكون لليابان أولوية الحصول على مخزونات النفط في حالات الطوارئ.

وقالت الشركة اليابانية إن اتفاق تأجير الصهاريج مستمر منذ 2010 ويجري تجديده كل ثلاثة أعوام.

وذكرت الشركة أن الاتفاق "يساهم في أمن الطاقة في اليابان ويعزز العلاقة مع السعودية التي تمد اليابان بأكثر من ثلث وارداتها من النفط الخام".