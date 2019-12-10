جازبروم: قرار أوبك+ يدعم الخام عند 55-65 دولاراً

نقلت وكالة أنباء إنترفاكس عن ألكسندر ديوكوف الرئيس التنفيذي لجازبروم نفط قوله اليوم الثلاثاء، إن قرار أوبك وحلفائها الأسبوع الماضي خفض الإنتاج سيساعد على دعم أسعار الخام في نطاق بين 55 و65 دولارا للبرميل في الربع الأول من العام المقبل.



وقال إن استثناء أوبك وحلفائها مكثفات الغاز الروسية عند حساب إنتاج روسيا النفطي كان قرارا صائبا.