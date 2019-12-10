نفط الهلال: استثمرنا أكثر من 3 مليارات دولار في العراق

قال الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال ماجد جعفر، التي تتخذ من الإمارات مقرا، اليوم الثلاثاء، إن الشركة تستثمر أكثر من 3 مليارات دولار في العراق.



وأضاف جعفر، خلال اجتماع في مؤتمر في أبوظبي، "استثمرنا أكثر من 3 مليارات دولار في العراق على مدى الأعوام العشرة الماضية وهذا المعدل يزيد".

وفي مارس/آذار، أبرم كونسورتيوم بقيادة نفط الهلال ودانة غاز اتفاق مبيعات غاز لمدة 20 عاما مع إقليم كردستان العراق.

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وبموجب هذه الاتفاقية سيقوم الائتلاف بزيادة إنتاج الغاز وبيعه لحكومة الإقليم بمقدار 250 مليون قدم مكعبة قياسي إضافي يومياً بحلول 2021.

هذه الزيادة هي جزء من خطط التوسع التي يقوم الائتلاف بتنفيذها في إقليم كردستان العراق لتعزيز إنتاج الكهرباء فيه من أجل تلبية الحاجة المحلية الملحة.

وتأتي اتفاقية بيع الغاز الجديدة هذه عقب اتفاقية التسوية المبرمة بين الطرفين في أغسطس 2017، وقد وقع على اتفاقية بيع الغاز في 19 فبراير 2019 الدكتور آشتي هورامي، وزير الثروات الطبيعية نيابة عن حكومة إقليم كردستان العراق، ومجيد حميد جعفر، الرئيس التنفيذي لنفط الهلال وعضو مجلس إدارة دانة غاز المنتدب نيابة عن بيرل بتروليوم.

وإثر الحصول على جميع الموافقات المطلوبة للاتفاقية، بما فيها موافقة المجلس الخاص لشؤون النفط والغاز في إقليم كردستان ومجلس إدارة شركة بيرل بتروليوم، تمت المباشرة بأعمال المشروع الذي هو قيد التنفيذ في الوقت الحالي.