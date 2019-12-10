هبوط النفط بضغط من تراجع الصادرات الصينية

انخفضت أسعار النفط بعد بيانات أظهرت أن صادرات الصين تراجعت للشهر الرابع على التوالي، مثيرة حالة من القلق في سوق متخوفة بالفعل من الضرر الذي تلحقه حرب التجارة بين واشنطن وبكين بالطلب العالمي.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا بما يعادل 0.22% إلى 64.25 دولار للبرميل بعد مكاسب بلغت نحو 3% الأسبوع الماضي بفضل أنباء زيادة تخفيضات الإنتاج من جانب أوبك وحلفائها.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 17 سنتا أو 0.24% إلى 59.02 دولار للبرميل بعد أن زادت 7% الأسبوع الماضي بفضل توقعات خفض إنتاج أوبك+، التي تتألف من منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجين متحالفين معها من بينهم روسيا.

جاء انخفاض الاثنين المفاجئ بعد بيانات الجمارك الصينية الأحد والتي أظهرت هبوط صادرات ثاني أكبر اقتصاد في العالم 1.1% في نوفمبر تشرين الثاني مقارنة بتوقعات في استطلاع لرويترز لنمو يبلغ واحدا بالمئة.

وقال جيفري هالي، محلل الأسواق لدى أواندا، "من الواضح أن الصين ليست محصنة ضد الرسوم الجمركية الأميركية، ولا ضد التباطؤ المستمر في الاقتصاد العالمي عموما".

وتحاول واشنطن وبكين التوافق على اتفاق تجارة ينهي تراشقا بالرسوم الجمركية لكن المحادثات امتدت لشهور في ظل خلاف على التفاصيل.