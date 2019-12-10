"توتال" تستثمر 650 مليون دولار في حقل الواحة النفطي بليبيا

قالت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، إنها وافقت على شراء توتال الفرنسية حصة ماراثون أويل في امتيازات الواحة بليبيا.

وأوضحت المؤسسة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الشركة الفرنسية التزمت باستثمار 650 مليون دولار من أجل زيادة الإنتاج حوالي 180 ألف برميل يوميا.

فحصت مؤسسة النفط الصفقة البالغة قيمتها 450 مليون دولار لشراء 16.33% في الواحة، والتي أُغلقت في مارس/آذار 2018، حيث كانت تدرس التدخل فيها.

ونقل البيان عن رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله قوله "بعد مفاوضات ناجحة مع توتال، يسعدني إعلان موافقة المؤسسة على هذا الاتفاق".

وعزا الموافقة إلى سببين: الالتزام الاستثماري ومنحة توقيع قدرها 150 مليون دولار لدعم برامج ومشاريع المسؤولية الاجتماعية.

وتملك مؤسسة النفط 59.18% من امتيازات الواحة إلى جانب مساهمين آخرين هما كونوكو فيليبس بنسبة 16.33% وهيس كورب بنسبة 8.16%.