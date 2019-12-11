أوبك تتوقع عجزا بسيطا في سوق النفط بـ2020.. ما السبب؟

تنبأت "أوبك" اليوم الأربعاء بعجز بسيط في سوق النفط العام المقبل بسبب خفض الإنتاج من جانب السعودية، حتى قبل دخول أحدث اتفاق مع المنتجين الآخرين حيز النفاذ، مما يشير إلى سوق أشد شحا مما كان متوقعا في السابق.

وقالت أوبك، في تقرير شهري، إن متوسط الطلب على نفطها سيبلغ 29.58 مليون برميل يوميا العام المقبل. ويشير ذلك إلى عجز بمقدار 30 ألف برميل يوميا إذا واصلت أوبك الضخ بمعدل نوفمبر تشرين الثاني. وكان التقرير السابق يتوقع فائضا.



ومنذ أول يناير كانون الثاني، تطبق منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجون آخرون، في إطار ما يعرف بتحالف أوبك+، اتفاقا لخفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا لدعم السوق.

موضوع يهمك رفعت جولدمان ساكس توقعاتها لأسعار النفط في 2020 من 60 دولاراً إلى 63 دولاراً للبرميل، وإن أبقت على السعر المرجعي على... "غولدمان ساكس" ترفع توقعاتها لأسعار النفط بعد اجتماع أوبك+ طاقة



واتفقت أوبك+ في اجتماع الأسبوع الماضي على خفض إضافي بواقع 500 ألف برميل يوميا اعتبارا من أول يناير كانون الثاني 2020.

وكانت غولدمان ساكس رفعت توقعاتها لأسعار النفط في 2020 من 60 دولاراً إلى 63 دولاراً للبرميل، وإن أبقت على السعر المرجعي على المدى الطويل عند 55 دولاراً للبرميل.

وعدلت غولدمان ساكس التوقعات في أعقاب اجتماع مجموعة OPEC+ الأسبوع الماضي، والذي قررت فيه تمديد خفض الإنتاج بمعدل أعلى من التوقعات.

وقال البنك إن تحول أوبك إلى استهداف تصحيح تقلبات الأسواق على المدى القصير، سيؤثر إيجاباً على الأسعار. وإن كان لا يمكن استبعاد احتمالات عدم التزام روسيا والعراق ونيجيريا بحصصهم في اتفاق خفض الإنتاج.