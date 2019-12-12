"وكالة الطاقة": رغم اتفاق أوبك+.. فائض المعروض سيستمر

قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الخميس، إن مخزونات النفط العالمية قد ترتفع بشكل حاد رغم اتفاق بين أوبك وحلفائها على زيادة تخفيضات الإنتاج وأيضاً إنتاج أقل من المتوقع للولايات المتحدة ودول أخرى من خارج أوبك.



وأضافت الوكالة، التي تتخذ من باريس مقراً في تقرير شهري، "رغم التخفيضات الإضافية... وتقليص توقعاتنا لنمو إمدادات الدول التي من خارج أوبك في 2020 إلى 2.1 مليون برميل يومياً، قد ترتفع مخزونات النفط العالمية بمقدار 700 ألف برميل في الربع الأول من 2020"، بحسب ما ورد في "رويترز".



وأشارت الوكالة إلى أنه حتى إذا التزمت مجموعة أوبك+ على نحو صارم بالاتفاق الجديد وظل إنتاج دول أعضاء تعاني من مشاكل سياسية، مثل إيران وليبيا وفنزويلا، مستقرا، سيتم سحب 530 ألف برميل يومياً من الخام فقط من السوق، مقارنة مع إنتاج نوفمبر تشرين الثاني.

موضوع يهمك ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، معوضة بعض الخسائر التي مُنيت بها في الجلسة السابقة عقب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام... بعد توقعات "أوبك" بعجز في الإمدادات.. أسعار النفط ترتفع طاقة

وارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، معوضة بعض الخسائر التي مُنيت بها في الجلسة السابقة عقب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأميركية، مع تحول المعنويات في السوق إلى حالة من الارتياح، بعد توقع أوبك عجزاً في الإمدادات العام المقبل.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً، أو 0.4%، إلى 64 دولاراً للبرميل، بعدما نزلت 1% أمس الأربعاء بفعل زيادة المخزونات الأميركية.



وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 12 سنتاً، أو 0.2%، إلى 58.88 دولار للبرميل، بعد تراجع بنسبة 0.8% في الجلسة السابقة.



وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الأربعاء إنها تتوقع عجزاً بسيطاً في سوق النفط العام المقبل، مما يشير إلى سوق أشد شحا مما كان متوقعا في السابق، حتى قبل دخول أحدث اتفاق مع المنتجين الآخرين لكبح الإمدادات حيز النفاذ.