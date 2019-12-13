لبنان يصدر أول ترخيص للتنقيب عن النفط

أعلنت وزيرة الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إصدار وتسليم أول ترخيص لتجمع شركات "توتال" - "إيني" - "نوفاتيك" للتنقيب عن النفط والغاز في بلوك 4.

وأكدت، ندى بستاني، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الجمعة، أن هذا الحدث هو نتيجة الجهود المتراكمة خلال تولّي الوزراء السابقين منذ العام 2009، وكان أهمّها إعداد القوانين والمراسيم اللازمة، وإطلاق دورات التراخيص الأولى والثانية، وصولاً لتوقيع العقود بالبلوكين 4 و9.

وأوضحت أن حفر البئر الاستكشافي الأول في البلوك رقم 4 ستقوم به السفينة التابعة لشركة "فينتادج" والموجودة في مصر، ونتوقع أن تصل إلى لبنان خلال شهر كانون الثاني 2020 وتأخذ مرحلة الحفر شهرين ونعرف إذا كان هناك اكتشاف أو لا"، لافتة إلى أنه "عالميا نسبة النجاح تكون 1 من أصل 3 آبار استكشافية".

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وأشارت الوزيرة إلى أن ذلك العمل سيؤدي إلى الحصول على معلومات مهمة عن النظام الجيولوجي البترولي في بحر لبنان، ما ينعكس إيجاباً على باقي البلوكات، وعلى دورة التراخيص الثانية.

وأكدت بستاني أن هناك رغبة كبيرة لإطلاق ثاني دورة تراخيص ستبدأ في 31 كانون الثاني المقبل.

وبعد كلمتها، سلّمت بستاني رخصة الحفر لأول بئر استكشافي في البلوك رقم 4 لمدير شركة توتال.