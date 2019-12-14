التفاؤل باتفاق تجاري يدفع النفط لأعلى مستوى بـ 3 أشهر

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في نحو 3 أشهر مع ترحيب المستثمرين بالتقدم في حل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين ونتيجة حاسمة للانتخابات العامة في بريطانيا.

وأعلنت واشنطن وبكين عن اتفاق (مرحلة واحد) يقلص بعض الرسوم الجمركية الأميركية في مقابل زيادة مشتريات الصين من السلع الزراعية الأميركية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 1.02 دولار بما يعادل 1.6% ليتحدد سعر التسوية عند 65.22 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 89 سنتا أو 1.5% إلى 60.07 دولار.

وأغلق كلا الخامين عند أعلى مستوياته منذ 16 سبتمبر، مرتفعا أكثر بقليل من 1% على مدار الأسبوع.

وقال فيل فلين، المحلل لدى برايس فيوتشرز جروب في شيكاغو، "يبدو أن الرئيس ترمب حصل على اتفاق التجارة الذي أراده في الوقت المناسب قبل عيد الميلاد"، مضيفا أنه في حين "قفزت الأسواق" بفعل أنباء التجارة فإنه يود معرفة مزيد من التفاصيل من الصينيين.